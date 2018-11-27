Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Bilgin
makama geçerek şeref defterini imzaladı.
Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Bilgin, Vali Yıldırım'a görevinde başarılar dildi.
Yıldırım ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.
Başkan Albayrak'tan Sarıkurt'a ziyaret
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Çorlu Belediyesi çalışmaları hakkında Sarıkurt'tan bilgiler aldığı ifade edildi.
Açıklamada, Sarıkurt'un, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.