27 Kasım 2018, 12:02
»»

Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Bilgin makama geçerek şeref defterini imzaladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Bilgin, Vali Yıldırım'a görevinde başarılar dildi.

Yıldırım ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Başkan Albayrak'tan Sarıkurt'a ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Çorlu Belediyesi çalışmaları hakkında Sarıkurt'tan bilgiler aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sarıkurt'un, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.
27 Kasım 2018 Salı 12:02