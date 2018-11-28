Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi
Belediyesi, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda kilit taş ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde vatandaşların standartlara uygun şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için kaldırım çalışmalarının yanı sıra kilit taşı uygulaması da gerçekleştirerek, ilçede değişim ve dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
İlçe merkezinin yanı sıra Sultanköy
ve Yeniçiftlik
mahallelerinde de 3 ayrı ekiple eş zamanlı olarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Uyan, hedeflerinin daha modern bir şehre kavuşmak olduğunu kaydetti.
Uyan, asfaltlanan bölgelerde kaldırım ve altyapısı tamamlanan bölgelerdeki ara sokaklarda kilit taşı uygulamalarının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İlçemizde kanalizasyon ve doğalgaz çalışması tamamlanan bölgelerde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmalarımız sürüyor. Birçok mahallemizde kaldırım ve kilit taşı çalışmalarımızı tamamladık. Bunun yanı sıra halen çalışmaların devam ettiği yerler bulunmakta. İlçe merkezi, Sultanköy ve Yeniçiftlik mahallelerimizde 3 ayrı ekibimizle tüm cadde ve sokakları standartlara uygun hale getirmeye devam edeceğiz."
Başkanı Albayrak'tan Yüksel'e ziyaret Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
'i ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yüksel, Albayrak'ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getirirken, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.
Ziyarette ayrıca, Albayrak ve Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Ergene'de devam eden projeleri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde de bulundu.
Albayrak ise Ergene Belediyesinin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, sıfırdan kurulan bir belediyenin kısa sürede bu kadar büyük hizmetler yapmasının büyük başarı olduğunu dile getirdi. Çorlu
'da yol yapım çalışmaları
Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hava şartları el verdiği sürece yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Sarıkurt, çalışmalar yapılırken trafik ve yaya ulaşımının da göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.
Sarıkurt, çalışma programını belirlerken halktan gelen şikayet ve taleplerin de dikkate alındığını dile getirerek, "Yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz işlemlerini sürdürecek. Yaya ve araç trafiğini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:31