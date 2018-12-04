Tekirdağ'dan Kısa Kısa

04 Aralık 2018 Salı 16:39



04 Aralık 2018 Salı 16:39

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eşkinat'ın Süleymanpaşa ve belediye projeleri hakkında Yıldırım'a bilgiler verdiği belirtildi.Açıklamada, Ekrem Eşkinat'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Yıldırım'a teşekkür ettiği kaydedildi.TRAKYA ile Çorlu Devlet Hastanesi arasında iş birliğiTrakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Çorlu Devlet Hastanesi arasında imzalanan iş birliği kapsamında doktorlara disleksi eğitimi verilecek.TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Çorlu Devlet Hastanesi ile iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.Açıklamada, iş birliği gereği Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, psikiyatri uzmanları, psikologlar ve hemşirelerden oluşan 12 kişilik ekibe disleksi eğitimi verileceği kaydedildi.