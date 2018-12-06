Tekirdağ'dan Kısa Kısa

06 Aralık 2018 Perşembe 11:01



06 Aralık 2018 Perşembe 11:01

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aydın ve Karakaş, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından göreve atanan Murat'a başarı diledi.Murat da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Aydın ve Karakaş'a teşekkür etti.Karaevli'den Vali Yıldırım'a ziyaretTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münür Karaevli, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamayada, Karaevli'nin Tekirdağ hakkında Yıldırım'a bilgiler verdiği belirtildi.Açıklamada Vali Yıldırım'ın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Karaevli'ye teşekkür ettiği kaydedildi.