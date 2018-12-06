Tekirdağ'dan Kısa Kısa

ÇorluBelediyesi aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerekkarara bağlandı.
Toplantıda, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusugörüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, müdür kadrosuna yapılan atamalar da meclis bilgisine sunuldu. Zabıta
personeline ödenecek olan maktu mesai ücretinin tespiti konusunun görüşülerek oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda, birimlerarası ödenek aktarılması, yapı kontrol müdürlüğü 2019 yılı ücret tarifesi görüşülerek oy birliğiyle kabuledildi.
Diğer gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı toplantı sonunda Başkan Sarıkurt bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.
2018 Marmara
X-Trial Kupası 4. yarışı Çorlu'da olacak
2018 Marmara X-Trial Kupası 4. Yarışı, Trakya
Offroad Kulübü Derneği (TRAKOFF) tarafından Çorlu Belediyesi iş birliğiyle 8- 9 Aralık
'ta Şahpaz Mahallesi'nde bulunan Çorlu Belediyesi Offroad Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Bu yıl mahalli statüde gerçekleştirilen tek araçlı X-Trial formatının son yarışı olan organizasyonun ilk günü, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Ekiplerin zorlu arazi şartlarındaki mücadelesine sahne olacak ikinci gün ise saat 12.30'da başlayacak. Zorlu parkurlarda tek başlarına mücadelece edecek olan ekiplerin bu heyecan dolu mücadelesi, saat 17.30'daki ödül töreniyle son bulacak.
Ayrıca, yarışmaya katılacak araçların prototip ve extreme olarak iki kategoride yarışacağı ve her kategori için ayrı klasmanlar yapılarak ödüllendirilecekleri de kaydedildi. Ergene Belediye Başkanı Yüksel
, Misinli
Mahallesi'ni ziyaret etti
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, "mahalle ziyaretleri" kapsamında Misinli Mahallesi'ni ziyaret etti.
Köy kahvesinde gerçekleşen ziyarette Yüksel, Ergene'de mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinlediklerini söyledi.
Ergene ilçesinde, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yüksel, "Hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırt etmiyoruz, Ergene'de 17 mahallemize de farklı hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.
Yüksel, Misinli Mahallesi'nde de birçok çalışma yaparak değişik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Burada meydan park düzenlemesinde bulunduk, camimizin bakım ve tamiratını yaptık, düğün salonumuzun yolunu ve içini yeniledik, sağlık ocağının bakım ve onarımını gerçekleştirdik, okullarımıza destekte bulunduk, daha bunlar gibi birçok hizmet çalışması yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa bizlerden ne isteniyorsa bizler de vatandaşımıza onu yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinin sıkıntı, şikayet ve önerilerini de ziyaret esnasında dinleyerek not alan Yüksel, soruları yanıtladı.
Misinli,Ergene,Aralık,Çorlu
06 Aralık 2018 Perşembe 13:55