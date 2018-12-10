Tekirdağ'dan Kısa Kısa

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:19



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:19

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Koncagül'ün üniversite çalışmaları hakkında Murat'tan bilgiler aldığı belirtildi.Açıklamada Murat'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtilerek, Koncagül'e teşekkür ettiği kaydedildi.Albayrak'tan Şahin'e ziyaretTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i makamında ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Albayrak ve Şahin'in Tekirdağ'a yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.