Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmara Ereğlisi
Belediyesi'nin köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin gelişmesi amacıyla başlattığı "Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi" projesi kapsamında yapımı devam eden kültür merkezleri hızla yükseliyor.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi" projesi kapsamında yapımına başlanan Çeşmeli
Mahallesi Kültür Merkezi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Yaklaşık 2 milyon lira yatırım bedeli olan kültür merkezinin içerisinde, sağlık merkezi, muhtarlık, nikah salonu, düğün salonu, kafeterya, teras katı ve çok amaçlı salon olmak üzere mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını belirten Uyan, hayırsever vatandaş Hayrettin Hayırlı tarafından bağışlanan arsa üzerine yapımı devam eden Çeşmeli Mahallesi Kültür Merkezi'nin kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
Uyan, merkezin mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını dile getirerek, "İlimizin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını belirledik. İhtiyaçlarımız arasında en önemlisi olan kültür saraylarının temellerini attık. Trakya
'nın incisi Marmaraereğlisi
ilçemizin tüm mahalleleriyle birlikte gelişmesi için 'Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi' projemizi başlattık. Çeşmeli ve Türkmenli Mahallelerimizde yapımı devam eden Kültür merkezlerimiz mahallelerin gelişimi planlanarak uzun yıllar hizmet edebilecek şekilde tasarlandı" değerlendirmesinde bulundu. Çorlu
'da kanser farkındalık eğitimleri sürüyor
Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Çorlu'da kanser farkındalık eğitim semineri gerçekleştirildi. Atatürk
İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, kanserle mücadelenin önemine değindi.
Kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Perin, "Belediye olarak bu tür sosyal faaliyetleri sıklıkla yapıyoruz. Amacımız, halkımızın bilinçlenmesi. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.
Daha sonra Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Müdürü Uzman Dr. P. Eylül
Taneri, kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirerek katılımcı kadınlara seminer verdi.
Seminere, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. P. Eylül Taneri, Reşadiye
Mahalle Muhtarı Yelda Tuncer ve çok sayıda kadın katıldı.
Çeşmeli,Çorlu
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46