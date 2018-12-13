Tekirdağ'dan Kısa Kısa

TEKİRDAĞ (AA) - 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksakallı'nın Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atanan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, görevinde başarılar dilediği belirtildi.
Ziyarette Aksakallı'ya 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsal Yüz ve Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu'nun da eşlik ettiği kaydedildi.
Defterdar Malanlı'dan, Murat'a ziyaret
Tekirdağ Defterdarı Mehmet Malanlı, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
'ı makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Murat'ın üniversite çalışmaları hakkında Malanlı'ya bilgiler verdiği belirtildi.
Kurumlar arası uyumun olumlu katkılar sağlayacağını ifade eden Murat, "Bu uyum hem kurumlara hem de şehre fayda sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Aziz Yıldırım,Tekirdağ
13 Aralık 2018 Perşembe 12:45