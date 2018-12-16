Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı tarafından itfaiye araç filosuna 5 adet dar alan ve arazi yangınlarına müdahale aracı katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, girilmesi zor olan yangın alanlarına ve arazilere bu araçlar ile daha çabuk ulaşılacağı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:
"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye faaliyetleri vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yeni ve son teknoloji araçlarla yoluna devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı altyapısını geliştirmek adına önemli bir adım atarak araç filosunu genişletti.
İtfaiye araç filosuna, itfaiyenin giremediği alanlarda yangına daha çabuk ve etkili müdahale edebilecek şekilde tasarlanan 5 adet dar alan ve arazi yangınlarına müdahale aracı kattı. Bu sayede, Tekirdağ ilçe ve mahallelerinde meydana gelen olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin ulaşımı daha hızlı bir şekilde sağlanmış olacak."
5. Trakya
Güz Sempozyumu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Tekirdağ Diş Hekimleri Odası tarafından düzenlenen 5. Trakya Güz Sempozyumu'na katıldı. Çorlu
ilçesindeki bir otelde gerçekleşen sempozyuma Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
Albayrak, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladığını belirterek sempozyumun tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini diledi.
Sempozyum, katılımcılar tarafından diş hekimliği alanında yapılan sunumlarla son buldu.
İtfaiye,Tekirdağ
16 Aralık 2018 Pazar 13:10