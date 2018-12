Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi Belediyesi personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve Yasal Mevzuat" eğitimi verildi.Belediye Meclisi toplantı salonunda, iş güvenliği uzmanı Özay Yılmaz tarafından verilen eğitime belediyenin tüm personeli katıldı.Yılmaz, sunumunda, iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularına yer verirken, personelden gelen soruları da yanıtladı.Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini dile getiren Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Personelimizin çalışırken güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı olması bizim için her şeyden daha önemlidir. Bunun için tüm önlemleri alıyoruz. Tüm çalışanlarımıza güvenliği ve gerekli ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın bu tür seminerlerden çok iyi faydalanmalarını istiyorum. Burada alacağınız eğitimlerle hem kendi sağlığınızı koruyacak, hem de vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmış olacağız." dedi.Başkan Yüksel'den esnaf ziyaretleriErgene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor.İlçede yaşayan vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek sorunları yerinde dinlediklerini belirten Yüksel, en son Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan esnafı ziyaret etti.Ergene'de bulunan esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, bunun yanı sıra esnafın istek ve taleplerini dinledi.Her zaman vatandaşlar ile iç içe olduğunu ifade eden Yüksel, "Bizler her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ergene'de vatandaşlarımızın ve esnafımızın refahı için çalışıyoruz. İlçemizde geçimini sağlayan esnaf arkadaşlarımız, Ergene'nin ekonomisine de katkı sağlıyor, esnafımızın daha iyi şartlarda iş yapabilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezinde sona gelindiMarmaraereğlisi Belediyesi tarafından "Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi" projesi kapsamında kültür merkezlerinin yapımına devam ediliyor.Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı açıklamada, proje kapsamında tamamlanmak üzere olan Türkmenli Mahallesi Kültür Merkezi çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.Bu kapsamda yapımı devam eden kültür merkezini inceleyen Başkan Uyan, merkezin mahalle halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.Uyan, yaklaşık 2 milyon liraya yaptırılan kültür merkezi içerisinde sağlık merkezi, muhtarlık, nikah salonu, düğün salonu, kafeterya, teras katı ve çok amaçlı salon olmak üzere mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerler olduğunu belirterek, "İhtiyaçlarımız arasında en önemlisi olan kültür merkezlerinin temellerini attık. Trakya'nın incisi Marmaraereğlisi ilçemizin tüm mahalleleriyle birlikte gelişmesi için 'Her Mahalleye Bir Kültür Merkezi' projemizi başlattık." değerlendirmesinde bulundu.