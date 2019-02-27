Tekirdağ'dan Kısa Kısa

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Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 25 mahalle bekçisinin iş başı yaptığını belirtti.Sarılı yaptığı yazılı açıklamada, bekçilerin ilçenin güvenliği için mesai yapacağını vurgulayarak, iş başı yapan personele kolaylıklar dilediğini bildirdi.Bekçilerin güzel işlere imza atacağını ifade eden Sarılı "142 bekçiden 25'i bizim ilçemize verildi. Yeni göreve başlayan personelimize başarılar diliyorum. Çorlu'da güzel görevlere imza atacaklarını düşünüyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde 6 bekçi daha ilçemizde görev yapmaya başlayacak" dedi.Rektör Şahin'e ziyaretSüleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Şenol ve beraberindeki heyet Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdiği belirtildi.Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şenol ve beraberinde heyete teşekkür ettiği kaydedildi.