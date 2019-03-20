Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla yaptırılan bez torbalar pazar yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı.Belediye Başkanı İbrahim Uyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaptırdıkları bez torbaları, sıfır atık projesi kapsamında vatandaşlara dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.Bez torbaları hediye ettikleri vatandaşlardan çok güzel ve olumlu tepkiler aldıklarını belirten Uyan, "Daha temiz bir çevre ve sağlıklı doğa amacıyla başlattığımız bez torba dağıtımı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Projemizi ilçemiz genelinde uygulanıyor. Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı ile projemize destek vermesi bizleri mutlu ediyor. Çevremizi korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.Yapılandırma taksitlerinde son gün 29 MartÇorlu Belediyesine olan borçların yapılandırılmasında son günün 29 Mart Pazar Günü olduğu bildirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Çatalkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyararak, "6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 29 Mart 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir" diye konuştu.Taksit ödemelerinin belediye hizmet binası ve Yenice Mahallesinde bulunan hizmet noktasındaki veznelerden yapılabildiğini ifade eden Çatalkaya, söz konusu ödemelerin ayrıca sicil numarasıyla da belediyenin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmekte olduğunu kaydetti.Başkan Yüksel'den pazarcı esnafına ziyaretErgene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti.Yüksel, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ilçede her daim vatandaşlarla iç içe olduklarını belirterek, pazarcı esnafının istek ve önerilerini dinlemek için sahaya indiklerini söyledi.Pazarcı esnafının ilgisiyle karşılaşan Başkan Yüksel, sorunları çözmek için el birliği ile çalıştıklarını belirtti.Esnafların istek ve sıkıntılarını dinleyen Yüksel, "Ergene'ye yeni dönemde çok güzel bir kapalı pazar yeri yapacağımızı buradan müjdeliyorum. Bu yapmayı planladığımız kapalı pazar yeri, Trakya'daki en güzel pazar alanı olacak" dedi.