Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Barbaros Mahallesi
'nde kuruldu.
Barbaros Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.
İftar sonrası vatandaşlara ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramı yapıldı.
NKÜ'de iftar Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve eşi Selda Şahin
, üniversite personeli ve öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Rektör Şahin, Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde masaları tek tek ziyaret ederek, katılımcılara afiyet olsun dileğinde bulundu.
Şahin, iftar sonrası yaptığı konuşmada, öğrenci odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini, üniversite personeliyle iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, iftara katılımlarından dolayı bütün personele teşekkür etti.
İftar programına rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, dekanlar, akademisyenler, personel ile öğrenciler katıldı.
Ortaokulu öğrencilerine drone eğitimi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından ortaokul öğrencilerine "Drone Eğitimi ve Kurulumu" eğitimi verildi.
Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 12 kişilik grup, bilişim dersi öğretmenleri Erkul Menekşe'nin gözetiminde eğitime katıldı.
Öğrencilere 4 aylık eğitim sürecinde İHA'ların, tarihçesi, temel ve teknik bilgileri, kullanım alanları, sabit kanat ve multikopterler hakkında bilgiler verildi.
Eğitimin son bölümünde ise dronun bütün parçaları öğrenciler tarafından monte edilmek üzere bir quadcopter yapılarak test uçuşları gerçekleştirildi.
Eğitime katılım sağlayan öğrencilerin katılım belgeleri düzenlenen törenle öğrencilere verildi.
Namık Kemal Üniversitesi
, Süleymanpaşa
, Barbaros Mahallesi
, Tekirdağ
, Güncel
Kaynak: AA