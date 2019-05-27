Tekirdağ'dan kısa kısa

AK Parti Ergene
İlçe Başkanlığı, ramazan ayında ilçe halkına misafir oluyor.
Her aksam 5 ayrı grup ile Ergene'nin çeşitli mahallelerinde vatandaşın sofrasına ortak olup iftarı Ergeneliler ile beraber açan ilce teşkilatı, iftar sonrası da ev sahiplerinin sorunlarını dinliyor.
AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan
burada iftarda yaptığı konuşmada vatandaşlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz halkın her zaman olduğu gibi ramazan ayında da yanında olmaya devam ediyoruz. Gelen iftar davetlerinin çoğuna katılmıyor, halkımızın sorfaralarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da bütün teşkilatlar olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
ÇBSK Türkiye
Basketbol İkinci Ligi'nde Çorlu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükseldi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ÇBSK sporcu ve antrenörlerini kutlarken, bundan sonra da takımının önünün açık olduğunu ve daha çok başarılara imza atacağını söyledi.
Basketbolcuların bir sezon boyunca gayret göstererek 2. lige yükseldiğini belirten Sarıkurt, "Birlikte başaracağız demiştik ve sporu kentimizde yaşam tarzı haline getirmeyi hedeflemiştik ve işte başardık. İlk adımı basketbol
takımımız ile atmış olduk. Sporda öncü bir belediye olarak başarıları birlikte yaşamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Sporu kente yaşam tarzı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sarıkurt, "İlk adımı basketbol takımımız ile atmış olduk. Sporda öncü bir belediye olarak başarıları birlikte yaşamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Şehrimizde takım sporlarına destek olup ekip ruhunu ön plana çıkararak daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımla bu zafere imza atan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
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Kaynak: AA