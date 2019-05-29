Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü İbrahim Çakal, Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Çakal'a bilgiler verdiği belirtildi.
Ortak akıl ile yürütülen çalışmaların daha faydalı olacağını aktaran Şahin, " Endüstri Meslek Lisesi
, Tekirdağ için köklü bir okul olarak hizmet vermiştir. Bugün Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim sunsa da o bizim hep gönlümüzdedir." dedi.
Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Malkara
ilçesinde vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. Sağlamtaş
Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında konuşan Albayrak, ramazan ayı sevincinin tüm Tekirdağ'da hissedildiğini belirtti.
Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız dönemde Malkara'da birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Çalışmalarımız yeni dönemimizde de devam edecek. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesi temennisi ile sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.
Namık Kemal Üniversitesi
, Anadolu Lisesi
, Tekirdağ
, Güncel
Kaynak: AA