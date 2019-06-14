Tekirdağ'dan kısa kısa

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TREDAŞ) ilkokul çağındaki çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği "Aydınlık Bir Şehir" temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı.
TREDAŞ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ödül törenine, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, yarışmacılar ve davetliler katıldı.
Yarışmada, Tekirdağ
Emlak Konut Ergene
Vadisi İlkokulu'ndan Uygar Gönüllü birinci, Tekirdağ- Çorlu
Bahçeşehir Koleji'nden Elif Kahraman
ikinci, Edirne
Abalar İlkokulu'ndan Aytaç Yılmazoğulları ise üçüncü oldu.
Yarışmada birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de scooter hediye edildi.
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili törende yaptığı konuşmada, yarışmasının yeni nesillere enerjide tasarruf bilincinin kazandırılması adına önemli etkinlik olduğunu söyledi.
-"Hayat Boyu Öğrenme" protokolü
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi ile Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında "Hayat Boyu Öğrenme" işbirliği protokolü imzalandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla tarafından imzalanan protokolde eğitim faaliyetlerini birlikte yürütmek adına işbirliği yapılacak.
İmza töreninden sonra konuşan Yüksel, eğitim adına önemli bir imza atıldığını ifade ederek, "Bu işbirliği ile şehrimizde aslında dev bir adım atmış oluyoruz. Halkımızın daha nitelikli eğitimler alabilmesi adına biz belediyemizin kapılarını milli eğitime, milli eğitim de kendi kapılarını bizlere açtı. Bu sayede çok verimli çalışmalar ortaya çıkacak. Önceliğimiz kadınlarımız, çocuklarımız ve dezavantajlı gruplarımız olacak." dedi.
-En çok atık toplayan okullara teşekkür belgesi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamında düzenlenen atık toplama yarışmasında derece giren okullara teşekkür belgesi verdi.
Süleymanpaşa Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen törende, Barbaros Ortaokulu birinci, 100. Yıl Mehmet Sadık
Özyüksel Ortaokulu ikinci ve Fatih Anadolu Lisesi
de üçüncü olarak teşekkür belgelerini Yüksel'den aldı.
Yüksel, törende yaptığı konuşmada, duyarlı öğrencilere insanların geleceğe daha umutla bakmasına vesile oldukları için teşekkür etti.
Geri dönüşebilir atıklar konusunda öğrencilerin herkese örnek olmadı gerektiğini belirten Yüksel, "Arkadaşlarıma talimat verdim. Çevreyi bu kadar düşünen gençlerin olduğu okullarda biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak onları biraz daha fazla düşünmeliyiz. Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında bu değerli okullarımıza Süleymanpaşa Belediyesi olarak sürprizlerimiz olacak. Çocuklarımıza şimdiden müjdemiz olsun." ifadelerini kullandı.