Tekirdağ'dan kısa kısa

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen "Köyüm Okulda" projesi kapsamında hem köy hayatını öğreniyor hem de eğleniyor.Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesindeki Fevzi Çakmak
İlkokulu bahçesinde oluşturulan tavuk kümesi, ekmek fırını ile öğrenciler keyif dolu dakikalar yaşıyor.
Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Adem Çamcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile çocukların köy hayatını da öğrendiklerini belirterek, "Bu projenin kaynağı aslında mahallemizdeki kentleşmenin çok yüksek olması. Çocukların doğal hayatı görebilecekleri ortam yoktu. Bunun ışığında okulumuzda köyleri, doğal hayatı oluşturabileceğimiz bir alan yaratıp çocuklarımızı sera, kümes ve meyve ağaçlarının bulunduğu bir ortamda eğitim öğretime katkı verecek faaliyette etkinliklerde bulunmaktı." dedi.
Bu projenin hem öğrencilere hem de öğrenci velilerine çok faydalı olduğunu gördüklerini ifade eden Müdür Çamcı, şöyle devam etti:
"Bunların yanında köylerinden göç edip gelmiş velilerimizin tekrar böyle fırında ekmek yapmalarını sağlamak, çocuklarla öğrencilerle birlikte pide, ekmek gibi ürünleri yapıp birlikte tüketmekti. Bu hem velinin okula olan desteğini hem de velinin öğrenciyle birlikte yaptığı faaliyetlere eğitime katkısını gözlemlemek açısından bizim içinde başarılı bir proje oldu."
Trafik kazasında hayatını kaybeden oğulları için kütüphane yaptırdılarİstanbul
'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Tunca
adına ailesi ve UltraAslan taraftar grubu tarafından Malkara
ilçesinde kütüphane yapıldı. Kozyörük
Mahallesi Ortaokulu'na yapılan kütüphanenin açılışından konuşan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan kütüphanenin açılışından emeği geçen herkese teşekkür etti.
Eğitime destek olmanın çok güzel bir davranış olduğunu ifade eden Karahan, "Ben bu kütüphanenin açılışına katkıda bulunan sporsever arkadaşlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde sosyal, kültürel ve eğitime desteklerinin devamını diliyorum." dedi.
Oğulları için daha önce de robotik kodlama sınıfı yaptırdıklarını ve oğullarının ismini bu şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirten anne Sevgi Kaya da "Oğlum iyi bir Galatasaraylıydı. ve onun adını yaşatmak için bizde bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.
Açılış törenine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Ultra Aslan Taraftar Derneği Başkanı Eren Cicioğlu ve davetliler katıldı.Hayrabolu
'da mezuniyet töreni
Hayrabolu Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen törende 39 öğrenci mezun oldu.
Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Çetin Karakaya
, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 39 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından, okul birincisi Cansel Gümüş
, başarı kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi.
Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.