16.06.2019 11:18
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydın, mesajında babaların evlatlarının karşılaşacağı her türlü zorlukta gölgesine sığınabileceği bir çınar olduğunu belirtti.
Babaların bilinçli, kültürlü ve öz değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirilmesinde önemli görevler üstlendiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Babalarımız varlıklarıyla bizlere güç veren, karşılaşacağımız her türlü zorlukta gölgesine sığınabileceğimiz ulu bir çınar gibidir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere rehberlik eden ilk öğreticilerimizdendir.
Topluma bilinçli, kültürlü ve öz değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenen babalarımızın en büyük mükafatı vatanına, milletine ve insanlığa hizmet eden insanlar olmamızdır.

Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri evlatlarını vatan müdafaasında feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, bütün babalarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum."
Sahil temizleme çalışmaları
Süleymanpaşa sahilleri belediye ekiplerince temizleniyor.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada kıyı temizleme çalışmalarının Değirmenaltı Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.
Sokak düzenlene çalışmalarında da sona yaklaşıldığını aktaran Yüksel, "Değirmenaltı mahallemizde Süleymanpaşa Belediyesi olarak sürdürdüğümüz kıyı temizleme çalışmaları devam ediyor. Sahile inen sokak düzenlemesini de kapsayan çalışmalarda hızla sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Babalar Günü, Aydın, Tekirdağ, Güncel

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