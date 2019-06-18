Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa
Belediye Konservatuvarı 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.Yahya Kemal Beyatlı
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, Başkan Yardımcısı Sabri Çınar
, konservatuvar eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.
Konservatuvar orkestrası ile başlayan gecede bale bölümü gösterisi, halk oyunları bölümü gösterisinin ardından mezun olan öğrenciler kep attı.
Başkan Yüksel törende yaptığı konuşmada, konservatuvarını geliştirmek ve Avrupa
'da tanınır bir hale getirmek istediklerini söyledi.
- Tekirdağ
'da karate kuşak terfi sınavı
Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 80 sporcu için karate kuşak terfi sınavı yapıldı.
Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 80 öğrenci katıldı.
Karate antrenörü Alperen Çitak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'dan başarılı sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Çitak, gençlerin tatillerde daha çok sporla zaman geçirmesi gerektiğini dile getirerek, "Sporu sevdirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri bir üst kuşağa terfi etti. Gösterdikleri gayret, sabır ve cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Velilerimize de çocuklarımızı aktif bir yaşama yönlendirerek karate sporuna gösterdikleri saygı, sevgi ve alakadan dolayı sonsuz saygılarımı sunuyorum." dedi.
Karate kuşak terfi sınavına aileler de katıldı.
Sınavın ardından sporculara kuşakları takıldı.