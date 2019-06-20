Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu
ilçesinde, yaz Kur'an kursları devam ediyor.
Hayrabolu İlçe Müftüsü HaydarHüyük
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık 800 öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını söyledi.
Kur'an kurslarına her yaş grubundan öğrencilerin katıldığını ve çocukların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Müftü Hüyük, şöyle devam etti:
"Binlerce çocuk ve gencimiz Kur'an-ı öğrenmek, Peygamberimizi daha iyi tanımak, ahlaki değerlerimizi ve temel dini bilgilerimizi öğrenmek için cami ve Kur'an kurslarını süsledi. Yaz Kur'an kursları hakikaten büyük bir imkan. Cami ve Kur'an kurslarında görev yapan tüm din gönüllüsü kardeşlerimiz vazife başında.Kurslarda Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak ve dini bilgiler gibi konular da anlatılıyor."
Hüyük, yaz Kur'an kurslarının 9 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.
Vali Yıldırım'dan ziyaretTekirdağ
ValisiAziz Yıldırım
, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürüİbrahim Halil
Bakır'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın laboratuvar çalışmaları hakkında Bozkır'dan bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakır'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Yıldırım'a teşekkür ettiği kaydedildi.