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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk konuşuyor, başkan dinliyor" mahalle buluşmalarına devam ediyor.

19.07.2019 17:27 Tekirdağ
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk konuşuyor, başkan dinliyor" mahalle buluşmalarına devam ediyor.
Nusratiye Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sarıkurt, istek ve sıkıntıları dinledi.
Mahalle sakinlerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Sarıkurt, "Daha önce de ifade ettiğim gibi biz şehrimizi makamdan değil, halkımızla birlikte sokaktan yöneteceğiz. Hazırladığımız projelerle kimsesizlere dost eli olacak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Devletin şefkat eli Çorlu Belediyesi ile evinizde olacak. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayacağız. Daha güzel, çağdaş ve daha yaşanılır bir Çorlu için hep birlikte çalışacağız" dedi.
2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada V.Y. ve G.L. isimli şüphelilerin üzerinde 16 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

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