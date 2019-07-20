Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından basın toplantısı düzenlendi.
NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde gerçekleşen toplantıya rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Başhekim Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, akademi ve idari personel katıldı.
Toplantıda, başhekim Prof. Dr. Gültekin hastaneyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Gültekin toplantıda yaptığı konuşmada, hastanenin sağlık turizmi yetki belgesini almaya hak kazandığını ve Tekirdağ'daki kamu hastaneleri içinde bu yetkiyi alan tek hastane olduğunu söyledi.
Hastanenin en kaliteli hizmeti vermeye çalıştığını belirten Gültekin, şunları kaydetti:
"2016 yılında 20 binlerde olan toplam hasta sayısının 2019 yılı itibariyle 50 binlere dayandı. Son olarak 0282 250 50 50 hattından gerçekleşen muayene randevusu taleplerindeki aksaklıkların çözümü için profesyonel bir çağrı merkezi ile anlaştık. Ayrıca internet sitesi üzerinden de randevu alınabiliyor. Hastane ile ilgili yaşanan sıkıntı ve şikayetler için 0534 461 18 65 whatsapp çözüm hattını da devreye soktuk."
- Rektör
Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Karakaya üniversitenin çalışmalarını ve başarılarını yakından takip ettiğini belirterek rektör Şahin'e teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürlüğü görevine atanan Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
-Uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada, İ.K. U.D. ve A.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.