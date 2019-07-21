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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'i ziyaret etti.

21.07.2019 16:40 Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın liman çalışmaları hakkında Soyuer'den bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada, Soyuer'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.
Yüksel mahallelilerle bir araya geldi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel mahallelilerle bir araya gelerek istek ve şikayetleri dinledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Yüksel'in Gündoğdu ve Turgutlu Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ettiği belirtildi.
Açıklamada Yüksel'in mahallelilerin sorunlarını dinlediği ve çözüm noktasında çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel

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