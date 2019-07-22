Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel mahallelilerle bir araya gelerek istek ve şikayetleri dinledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Yüksel'in Kumabağ Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ettiği belirtildi.
Açıklamada Yüksel'in mahallelilerin sorunlarını dinlediği ve çözüm noktasında çalışmalar yapılacağı bildirildi.
Cumhuriyet Tırı Tekirdağ
'a geldi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı.
Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tır açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kalbi olduğunu belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran doluyuz. Ben, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bu anlamlı projeden dolayı kutluyorum. " ifadelerini kullandı.