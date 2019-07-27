Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,Temmuz ayı olağan muhtarlar buluşması toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.27.07.2019 13:50
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,Temmuz ayı olağan muhtarlar buluşması toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Muhtarlık İşleri Müdürü Kenan Taşkın 3 aylık süreçte tüm mahallelerde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.
Yüksel, vatandaşa hep birlikte hizmet etmek üzere seçildiklerini belirterek, "Siz de biz de buraya seçilerek geldik. Hepimizin tek derdi halkımıza, vatandaşımıza hizmet etmek. Belediyemizin bütün imkanları emrinizde. Hizmetimizi el birliği ile yaptığımızda ortada sorun kalmıyor. Geçmiş toplantımızda da söyledim. Biz halkımızın bir kuruşunu dahi sokağa atmayacağız, attırmayacağız. Şehrimiz için çok çalışıp çocuklarımıza bambaşka bir şehir bırakacağız." dedi.
Yüksel ve belediye yetkilileri konuşmaların ardından muhtarların taleplerini dinledi.
-Uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şahsın üzerinde yapılan aramada peçeteye sarılmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Başkan Yüksel, vatandaşları dinledi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.
Tarihi belediye binasında düzenlenen programda Yüksel, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
Yüksel, burada yaptığı konuşmada, halk günü programlarına devam edeceklerini söyledi.
Vatandaşlarla her zaman fikir alışverişinde bulunulması gerektiğini ifade eden Yüksel "Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Vatandaşlar bizim göremediğimiz sorunları bize iletiyor. Böyle olunca bizimde daha çabuk hizmet ulaştırmamıza yardımcı oluyor. En iyi şekilde hizmet sunmak için çalışıyoruz."dedi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Muhtarlık İşleri Müdürü Kenan Taşkın 3 aylık süreçte tüm mahallelerde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.
Yüksel, vatandaşa hep birlikte hizmet etmek üzere seçildiklerini belirterek, "Siz de biz de buraya seçilerek geldik. Hepimizin tek derdi halkımıza, vatandaşımıza hizmet etmek. Belediyemizin bütün imkanları emrinizde. Hizmetimizi el birliği ile yaptığımızda ortada sorun kalmıyor. Geçmiş toplantımızda da söyledim. Biz halkımızın bir kuruşunu dahi sokağa atmayacağız, attırmayacağız. Şehrimiz için çok çalışıp çocuklarımıza bambaşka bir şehir bırakacağız." dedi.
Yüksel ve belediye yetkilileri konuşmaların ardından muhtarların taleplerini dinledi.
-Uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şahsın üzerinde yapılan aramada peçeteye sarılmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Başkan Yüksel, vatandaşları dinledi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.
Tarihi belediye binasında düzenlenen programda Yüksel, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
Yüksel, burada yaptığı konuşmada, halk günü programlarına devam edeceklerini söyledi.
Vatandaşlarla her zaman fikir alışverişinde bulunulması gerektiğini ifade eden Yüksel "Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Vatandaşlar bizim göremediğimiz sorunları bize iletiyor. Böyle olunca bizimde daha çabuk hizmet ulaştırmamıza yardımcı oluyor. En iyi şekilde hizmet sunmak için çalışıyoruz."dedi.
Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA