Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaklaşan Kurban Bayramı öncesindeKurban Satış Merkezi'ni ziyaret ederek yetkili ve üreticilerden bilgi aldı.
Hıdırağa Mahallesi'ndeki satış merkezine giden Sarıkurt, vatandaşların sağlıklı kurbanlıklar temin edebilmesi için her türlü tedbirin alındığını ve bu kapsamda büyükbaş hayvan satışlarının 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü başladığını belirtti.
Sarıkurt, kurban satış merkezinde üreticiler tarafından 10 çadırda kurban satışı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Buraya yaptığımız ziyaret sırasında değerli üreticilerimizle bir araya geldik. Yaptıkları değerlendirmelerde bu yıl vatandaşların yaklaşık olarak 400 büyükbaş kurbanlık satın almasını beklediklerini dile getirdiler. Umarım her şey hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın arzu ettikleri şekilde sonuçlanır ve her iki tarafın da memnun kaldığı bir kurban satış dönemi yaşanır" dedi.
Çorlu mezbahasında büyükbaş hayvan kesim 350 lira, küçükbaş hayvan kesim ücretinin ise parçalama dahil 90 lira olduğu aktaran Sarıkut, pazar yerrindeki vatandaşların bayramını kutladı.
Başkan Yüksel hatim eden öğrencileri tebrik etti
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş ve Marmaracık mahallelerindeki hatim merasimlerine katılarak hatim eden öğrencileri tebrik etti.
Ergene ilçesinde yaz tatili boyunca camilerde Kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler hatim merasimlerini gerçekleştirdi.
Başkan Yüksel, hatim merasimlerine katılarak hatim eden öğrencileri tebrik etti.
Düzenlenen yaz dönemi Kuran kurslarının çok faydalı geçtiğini belirten Yüksel, "Yaz boyunca Kuran-ı Kerimi ve temel bilgileri öğrenen minik yavrularımızı tebrik ediyorum. Dinimizi küçük yaşta öğrenmeleri anne babalarını ve bizleri mutlu etti' şeklinde konuştu.