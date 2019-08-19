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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.

19.08.2019 10:20 Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.
NKÜ'den yapılan açıklamada, Şahin'in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yüksel'e üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Ergene'de yol yapım çalışmaları
Ergene ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Kırkgöz, Vakıflar, Esenler, Velimeşe ve Yulaflı mahallelerinde sürdürüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Her mahalleye gereken önem verilecek. Birçok mahallemizde kilit parke çalışmaları gerçekleştirilmekte. Çalışmalar neticelendiğinde daha iyi yollara sahip olacağız. Ergene Belediyesi olarak ilçemiz genelinde yaşanan yol sorununun çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz."

Namık Kemal Üniversitesi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Ergene, Güncel

Kaynak: AA

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