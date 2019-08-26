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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

26.08.2019 11:54 Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'in ilçeye yeni kazandırılan plaj ve çevresinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, Süleymanpaşa'ya iyi bir hizmet vermek için çalışmalarına gece gündüz devam edeceklerini bildirdi.
AK Parti'den esnaf ziyareti
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, ilçe genelinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Başkan Çetin, AK Parti'nin her zaman milletin vatandaşın yanında olduğunu belirtti.
Hükumet Caddesi'nin çift yöne açılması için çalıştıklarını ifade eden Çetin, çift yönü kişisel hırslarla reddeden, vatandaşa tek yön zulmü yaşatmaya devam eden, rozeti yakasından çıkarıp aklından çıkaramayan anlayışa karşı esnafın ve vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşa rağmen atılan her adımın karşısındayız." dedi.

Altınova Mahallesi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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