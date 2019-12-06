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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında (TRAKYAKA) "Mentörlük Eğitimi İşbirliği" protokolü imzalandı.

06.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında (TRAKYAKA) "Mentörlük Eğitimi İşbirliği" protokolü imzalandı.
Protokolün imza töreni üniversitede Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in katılımıyla yapıldı.
"Mentörlük Eğitimi İşbirliği" protokolü kapsamında alanında uzman profesyonellere inovasyon odaklı işletme mentörlüğü becerileri kazandırmayı ve mentörlük desteği ile işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon yönetim kapasitelerinin üniversite, sanayi işbirliğinde gerçekleştirilecek proje sayılarının arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.
NKÜ'de "Peygamberimiz ve Aile" paneli
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Aile" paneli düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, İl Müftüsü İsmail İpek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü İpek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keskin'in konuşmalarıyla devam etti.
Öğretim üyeleri panelde, çekirdek aile kavramı, aile kavramına günümüzde bakış açısı gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Güncel

Kaynak: AA

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