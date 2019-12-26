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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

26.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:24 Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaymakamı Harun Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.
Başkan Günay, Tekirdağ TSO olarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Kaya'ya bilgiler aktardı. Günay, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaya'ya teşekkür etti.

Gerçekleşen görüşmede Süleymanpaşa'da yapılması planlanan yatırımlar, ekonomik ve ticari hayata yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

-Oğuz'dan Şahin'e ziyaret
AK Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Burak Kağan Oğuz ve İl Gençlik Kolları üyeleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gençlik Kolları Başkanı Oğuz, yaptıkları çalışmaları Rektör Şahin ile paylaştı.
Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversite olarak gençlerin idealleri bizim için çok değerli. Ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bakımından siz değerli gençlerimizin çalışmaları ve sorumlulukları her şeyden kıymetlidir." dedi.
-Büyükyoncalı Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi
Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde, çevre yolu bağlantısını sağlayan kavşakta sinyalizasyon kavşak sistemini hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, il genelinde güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükyoncalı Mahallesi'nde, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri çevre yolu bağlantısını sağlayan sinyalize kavşak sistemi çalışmaları tamamlayarak kavşak vatandaşların hizmetine açıldı.

Cengiz Günay, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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