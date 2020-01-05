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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ziraat Bankası Bölge Edirne Bölge Müdürü Kemalettin Bayat, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

05.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:22 Tekirdağ'dan kısa kısa
Ziraat Bankası Bölge Bölge Müdürü Kemalettin Bayat, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamada Rektör Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bayat'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaparak hedeflerinin yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.
Ocak ayı meclis toplantısı
Marmaraereğlisi Belediyesi ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada toplantının Başkan Hikmet Ata başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada toplantıda gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı kaydedildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Bankası, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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