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Tekirdağ'dan kısa kısa

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, esnaf ziyaretinde bulundu.

13.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:32Tekirdağ'dan kısa kısa
AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetin, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile Lokantıcılar, Kahveciler, Kuaförler ve Terziler odalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, oda başkanları ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve sıkıntılarını dinlediklerini bildirdi.
Ülkenin kalkınması için çalışan her kesimden vatandaşın yanında olduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:
"Milletvekillerimizle esnafımızın sorunlarını dinledik, beklentilerini not ederek ticari hacmin Süleymanpaşa'da nasıl daha ileri seviyeye çıkabileceğinin muhasebesini yaptık. İş gücü ve istihdamın nasıl artırılması gerektiğine yönelik düşüncelerini aldık. Çok verimli görüşmeler oldu. Oda başkanlarımızın gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ediyorum."
TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin'den Rektör Şahin'e ziyaret
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamada Rektör Şahin'in üniversite proje ve çalışmaları hakkında Genel Sekreter Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, "Öğrencilerimizi uluslararası nitelikleri göz ardı etmeden, değer dünyamızı da dikkate alarak bir öğrenim vermeyi hedeflerken, şehrimize ve bölgemize de katkılar sunma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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