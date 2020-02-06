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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi için toplantı düzenledi.

06.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:22Tekirdağ'dan kısa kısa
Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi için toplantı düzenledi.
Polisevinde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.
Erduğan, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve taleplerini iletirken, ilçe emniyet müdürlükleri ile şube müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler aldı.
-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekiplerince Demirli Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yolları beton ile kaplanarak hizmete açıldı.
Tesiste 6 bin 500 metrekare beton yol yapıldı.
Çandarlızade Kavşağı'nda da 450 metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Altyapısı tamamlanan bölgelerde ivedilikle yol çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Hava şartlarının da elverdiği ölçüde, bölgenin şartlarına da uygun olarak yollarımızı yeniliyoruz. Bundan sonra da belirli bir program doğrultusunda yol çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Tekirdağ, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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