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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Kent Konseyi işbirliğinde "özel çocuklar basketbol takımı" oluşturuldu.

07.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40Tekirdağ'dan kısa kısa
Belediyesi ile Çorlu Kent Konseyi işbirliğinde "özel çocuklar basketbol takımı" oluşturuldu.
Takım, ilk antrenmanına Çorlu Belediyesi Salonu'nda çıktı.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.
"Özel çocuklar"ın mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten Sarıkurt, "Engelli bireylerin spor alanlarından daha çok faydalanabilmeleri için fırsat sunmaya gayret ediyoruz. Bu projenin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Sarıkurt, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Yasemin Ay Yüksel ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takım antrenör ve sporcuları, özel sporculara katılım sertifikası verdi.
Türkmenli Köy Konağı projesi hayata geçiyor
Tekirdağ'ın büyükşehir statüsüne geçmesiyle Marmaraereğlisi'nde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde başlatılan yatırımlar, vatandaşların ortak kullanımı için hayata geçiyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçenin her noktasında hizmet hamlesini sürdürdüklerini söyledi.
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini modern görünüme kavuşturmak için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini belirten Ata, yapımına 2018 yılında başlanan ve kaba inşaatı biten Türkmenli Köy Konağı Projesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
Ata, kısa sürede projeyi tamamlayıp mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sağlık merkezi, muhtarlık, nikah salonu, düğün salonu, kafeterya, teras katı ve çok amaçlı salon olarak kullanılmak üzere, komple bir tesis olarak tasarlanan Köy Konağı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.
Ergene'de sokak hayvanları sahiplendiriliyor
Ergene Belediyesi tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler belediyenin Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sahiplendiriliyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, hayvanların gerekli ihtiyaçları karşılandıktan sonra yeni yuvalarına teslim edildiğini belirterek, "Bakımı ve aşıları yapılan can dostlarımızı sahiplendirerek onlar için daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. 1 yılda 192 kedi ve köpek yeni yuvalarına uğurlandı. Ayrıca bunun yanı sıra bin 536 ihbar çözüme kavuşturulurken, 2 bin 793 parazit ilacı, kuduz aşısı uygulandı ve 347 ameliyat gerçekleştirildi."

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Kaynak: AA

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