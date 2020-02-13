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Tekirdağ'dan kısa kısa

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

13.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:06Tekirdağ'dan kısa kısa
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Çetin ve Şahin bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.
Çetin'e ziyarette, Kent A.Ş. Genel Müdürü Ali Osman Orhan, Kapaklı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ufuk Bayraktar da eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, ziyaretleri için Çetin'e teşekkür etti.
- 'da koronavirüs bilgilendirme toplantısı
Tekirdağ'da koronavirüs ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin ve Dr. Sevinç Tanrıkulu katılımcıları hastalık hakkında bilgilendirdi.
Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

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