Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu ilçesinde evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 16 çiftin nikahı, "Sevgililer Günü"nde törenle kıyıldı.

Çorlu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hayatlarını birleştiren çiftlere mutluluk diledi.

Sarıkurt, "Bu özel günde 16 çiftimiz bize müracaat ederek hayatlarını birleştirmek istediklerini beyan ettiler. Biz de onların bu taleplerini inceleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıydık." dedi.

Sarıkurt, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin yöneticileriyle tarihi belediye binasında bir araya gelerek, yapılabilecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yöresel ürün pazarlarının oluşturulmasında esnafın da bu sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Sarıkurt, "Kent ekonomimize katkı sağlamayı amaçladığımız pazarların esnafımızın kazancına gölge düşürmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Çorlu'da bahar dönemi kursları başladı

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz düzenlenen çocuk ve yetişkin ücretsiz kursları başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, 2020 yılı birinci döneminde kursların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Atatürk Kent Enstitüsü'nde düzenleneceğini söyledi.

Geçen yıllarda olduğu gibi 7-15 ve 16 yaş üzeri yaş gruplarında düzenlenecek ücretsiz kurs programının haftanın 6 günü gerçekleştirileceğini belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Bahar dönemi kurslarımız arasında satranç, halk oyunları, bilgisayar, photoshop, Illustrator, el sanatları, ahşap boyama ve Brezilya nakışı olacak. Bu kurslarda çocuklarımız ve gençlerimiz, el becerileri ile kabiliyetlerini ortaya çıkaracak." diye konuştu.

Kaynak: AA