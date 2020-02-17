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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (TNKÜ) ziyaret etti.

17.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:30Tekirdağ'dan kısa kısa
Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencileri Namık Kemal Üniversitesi'ni (TNKÜ) ziyaret etti.
TNKÜ'den yapılan açıklamada, öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrencilere, üniversite hakkında bilgiler verildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette öğrencilerin üniversitedeki çeşitli birimlerini gezdikleri belirtilerek, "Tıp Fakültesi Anatomi ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan öğrencilere tıp eğitiminin içeriği ile ilgili de açıklamalarda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.
ADD Tekirdağ Şube Başkanı Gürkan'dan, Ünsal'a ziyaret
Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan ve beraberindeki heyet Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal'ı makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada Ünsal'ın belediye çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada Ünsal'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Gürkan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Ahmet Çetin, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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