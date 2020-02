Tekirdağ'dan kısa kısa

Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Türk Kızılayı'nın her türlü olumsuzluklara hazırlıklı olduğunu belirtti.Çizen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Kızılayı'nın her türlü olumsuzluk karşısında harekete geçen bir kuruluş olduğunu söyledi.Türk Kızılayı'nın sadece depremde değil her türlü olumsuzluk karşısında görevde olduğunu vurgulayan Çizen, şunları kaydetti:"Kızılay sadece depremde faaliyet gösteren, harekete geçen bir kuruluş değil. Meteoroloji ile irtibat halindeyiz. Olumsuz hava koşulları olacağına ilişkin önceden bildirim yapıyorlar. Yaklaşık 50 hazır gönüllümüz var.Yani olumsuz durumda hemen harekete geçebilecek durumdayız. Marmara Bölgesi'nde yaşanacak olası bir depreme de hazırız. Biz güçlü bir ülkeyiz. Her türlü problemin üstesinden birlik olarak geleceğiz inşallah."Başkan Yüksel çalışmalar hakkında bilgi aldı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi aldı.Belediyeden yapılan açıklamada, Yüksel'in Fen İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldığı belirtildi.Çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinin Trakya'nın yükselen bir değeri olduğunu kaydetti.