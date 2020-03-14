Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirağ'da "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.
14.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:00
Tekirağ'da "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.
Güçlü yarınlar için öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, eleştirel düşünen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nin açılışı Vali Aziz Yıldırım tarafından yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen açılış törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile okullarda öğrenilen teorik bilgilerin, yaşam becerileri haline dönüştürülmesi hedefleniyor.
Açılışın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler Tasarım ve Beceri Atölyelerini gezerek, etkinlikleri izledi.
Tekirdağ TSO'dan açıklama
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, son günlerde ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını bildirdi.
Günay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs endişesi ile sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler başlatıldığını belirtti.
Fiyatlarda haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini belirten Günay şunları kaydetti:
"Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Meslek ahlakına, ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tevessül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Üyelerimizin aynı hassasiyetle; bu tür davranışlar içinde olan, karaborsaya fırsat veren ve fahiş fiyatlar ile satış yapılan yerler ile ilgili bir gözlemi olduğunda odamız genel sekreterliğine bildirilmelerini ve resmi açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."
Güçlü yarınlar için öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, eleştirel düşünen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nin açılışı Vali Aziz Yıldırım tarafından yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen açılış törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile okullarda öğrenilen teorik bilgilerin, yaşam becerileri haline dönüştürülmesi hedefleniyor.
Açılışın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler Tasarım ve Beceri Atölyelerini gezerek, etkinlikleri izledi.
Tekirdağ TSO'dan açıklama
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, son günlerde ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını bildirdi.
Günay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs endişesi ile sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler başlatıldığını belirtti.
Fiyatlarda haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini belirten Günay şunları kaydetti:
"Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Meslek ahlakına, ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tevessül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Üyelerimizin aynı hassasiyetle; bu tür davranışlar içinde olan, karaborsaya fırsat veren ve fahiş fiyatlar ile satış yapılan yerler ile ilgili bir gözlemi olduğunda odamız genel sekreterliğine bildirilmelerini ve resmi açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."
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Kaynak: AA
Etiketler : Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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