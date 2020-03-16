Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.
16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel Değirmenaltı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve proje çalışmalarını inceledi.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın da Yüksel'e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Muratlı 'da koronavirüsten korunma tedbirleri
Muratlı ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Muratlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları, halı saha ve kafeler dezenfekte edildi.
Yetkililer dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel Değirmenaltı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve proje çalışmalarını inceledi.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın da Yüksel'e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Muratlı 'da koronavirüsten korunma tedbirleri
Muratlı ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Muratlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları, halı saha ve kafeler dezenfekte edildi.
Yetkililer dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Muratlı, Güncel
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