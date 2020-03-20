Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

20.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:38
Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla tedbirler aldıklarını söyledi.
Kaymakamlık, PTT, SGK, Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, TREDAŞ, TESKİ, Çorlu Huzurevi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ile Yeni Sanayi Sitesi, cezaevi, ibadethaneler, muhtarlıklar gibi pek çok yapıyı ve yerleşim alanını dezenfekte ettiklerini anlatan Sarıkurt, toplu taşıma araçları ve bekleme duraklarının da temizlendiğini ifade etti.
Sarıkurt, çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Belediye ekiplerimiz kurum ve kuruluşların hizmet binalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Hep birlikte halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; evinizde kalın. Hem kendinizi hem de çevrenizdekileri düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın.
Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Ekiplerimiz iki haftadır aralıksız kentimizin her noktasını ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur."
Ergene Belediyesi 60 yaş üzeri personeli izne ayırdı
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle belediyede görevli 60 yaş üzeri personel ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamındaki çalışanların izne ayrıldığını bildirdi.
Yüksel, şunları kaydetti:
"Ergene Belediyesinde çalışan 3'ü hamile, 7'si 60 yaş üstü, 10'u kronik hastalığa sahip, 7'si engelli, 4'ü okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarımız, 2'si yasal süt izni kullanan ve 1 yurt dışından gelen personelimiz olmak üzere 34 çalışanımız 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.
Belediyemiz tarafından toplu yaşam alanları, parklar, okullar, ibadethaneler, duraklar, mahalle muhtarlıkları, cadde ve sokaklar ilaçlı sular ile yıkanmış ve dezenfekte edilmiştir. Semt pazarlarında maske, eldiven ve dezenfektan da dağıtıldı ve dağıtılmaya da devam edecek. Ergene'mizde ki otobüs bekleme duraklarına yine belediyemiz tarafından dezenfektanlar da konularak, ilçemizde virüse karşı önlemlerimiz devam etmektedir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Çorlu Belediyesi, Ergene, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Ünverdi'den sıkıntı yaşayan firmalara hatırlatma - Haber Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den Nevruz Bayramı mesajı - Haber Güneydoğu'da koronavirüs tedbirleri - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading