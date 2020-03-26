Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) yemekhanesinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyeceği bildirildi.
26.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:26
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) yemekhanesinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyeceği bildirildi.
TNKÜ'den yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ve çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhanesi hizmet vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları
Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Mahallesi'ndeki Meltem Sokağı baştan aşağı yenilendi.
Tüm sokaklarda yenileme çalışması yapılarak, ilçenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.
TNKÜ'den yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ve çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhanesi hizmet vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları
Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Mahallesi'ndeki Meltem Sokağı baştan aşağı yenilendi.
Tüm sokaklarda yenileme çalışması yapılarak, ilçenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: Namık Kemal Üniversitesi, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel