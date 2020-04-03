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Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi "evde bakım" ve "hasta nakil" hizmetlerini sürdürüyor.

03.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:20
Tekirdağ'dan kısa kısa
Marmaraereğlisi Belediyesi "evde bakım" ve "hasta nakil" hizmetlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, küresel salgın koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da diğer hizmetlerin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle beraber sağlık hizmetlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını anlatan Ata, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Biriminin evde bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılamayı sürdürdüğünü kaydetti.
Ata, "evde bakım" ve "hasta nakil" işlemlerinin de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sorun küresel, mücadelemiz büyük. Belediye olarak bir yandan mevcut hizmetlerimize devam ederken bir yandan da salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.
Ergene Belediye Başkanı Yüksel bir maaşını bağışladı
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, nisan ayı maaşını, Ergene Belediyesince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan kampanyaya bağışladı.
Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için maaşını bağışladığını söyledi.
Kaymakamlık ile birlikte hareket ederek halkın gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini anlatan Yüksel, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini oluşturduğumuz bu güzel ilçemizde Ergene Belediye Başkanlığı kimliğimin yanı sıra siz çok kıymetli büyüklerimin bir evladı olarak nisan ayı belediye başkanlığı maaşımı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bağışlıyorum. Ergene'de her zaman halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaraereğlisi, Ergene, Güncel
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