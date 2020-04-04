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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yolculuk yapacak vatandaşların ateşini ölçüyor.

04.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:42
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yolculuk yapacak vatandaşların ateşini ölçüyor.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli, şehir dışından gelen yolcuların yanı sıra şehir dışına gidecek vatandaşların da seyahat izin belgelerini almak için başvuruda bulundukları esnada ateş ölçümlerini gerçekleştiriyor.
Vücut sıcaklıklıkları yüksek olanlar gerekli tetkik ve muayeneleri için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Süleymanpaşa Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmaları
Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum binalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Tekirdağ Adliyesinde tüm odalar, duruşma salonları ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
PTT binaları ve kargo bölümlerinde de dezenfekte çalışması yapıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binaları, hastaneler, sağlık ocakları ve dispanserler de düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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