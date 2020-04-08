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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi yaptığı bildirildi.

08.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:24
Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu Belediyesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi yaptığı bildirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, şehrin birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Belediyeye bağlı Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerinin soğuk ve yağışlı havalarda ilçe genelindeki besleme noktalarında bulunan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiğini anlatan Sarıkurt, şunları kaydetti:
"Koronavirüse karşı ülke olarak adeta bir seferberlik halindeyiz. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimiz genelinde virüsün yayılımının önüne geçebilmek için ilk günden itibaren ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekiplerimiz, can dostlarımızı da unutmadı. Ekiplerimiz periyodik olarak şehrimizin muhtelif yerlerinde sokakta yaşayan dostlarımız için besleme noktaları oluştururken aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalar yürütüyor."
Belediye girişinde dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu
Çorlu Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, belediye binasının girişine personel ve vatandaşlar için dezenfeksiyon kabini kurdu.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, hem vatandaşların hem de belediye personelinin sağlığı için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Panik yapmadan gerekli önlemleri alarak mücadelemize devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz aralıksız mahallelerimizi, sokaklarımızı, kentimizdeki hizmet binalarını ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ek bir önlem alarak belediye hizmet binalarımıza dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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