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Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

14.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:54
Tekirdağ'dan kısa kısa
Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin özel üretilen tek kullanımlık tulumlarla ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ata, şöyle konuştu:
"Bu süreçte ekiplerimiz halkımızın toplu olarak kullandığı yerlere ağırlık vererek çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına alabilmek için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu zorlu günleri halkımızın uyarıları dikkate almasıyla birlikte atlatacağız."
Ergene 'de koronavirüsle mücadele çalışmaları
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, salgın hastalığa karşı halkı korumak adına ilçede adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.
Semt pazarlarında halka koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttıklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:
"İlçemizdeki okullarımızda, camilerimizde, çocuk oyun parklarımızda, sağlık merkezlerimizde, kurum binalarında, eczanelerde, cadde ve sokaklarımızda, dolmuş duraklarımızda ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarında bulunduk ve aralıksız olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde bulunan çöp konteynerlerinin yanında her gün ilaçlı sular ile cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz."
Marmaraereğlisi Belediyesinden vatandaşlara psikolojik destek
Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolog desteği veriyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.
Bu kapsamda tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Ata, "Virüs sebebiyle kaygı duyan, panik yaşayan vatandaşlarımıza telefonla terapi şeklinde uzman psikoloğumuz tarafından danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın öncelikle yapmaları gereken en önemli şey, evde kalmaktır. Mecbur olmadıkları sürece evden çıkmasınlar. Biz belediye olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Psikolojik destek hattının, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatlerinde açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Ergene, Güncel
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