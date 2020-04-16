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Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki 10 mahalleye maske dağıtıyor.

16.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:54
Tekirdağ'dan kısa kısa
Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki 10 mahalleye maske dağıtıyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilçedeki muhtarlıklara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlçede pazar yerlerinde maske dağıtımının yanı sıra maskeye ulaşamayan mahalle sakinleri için mahalle muhtarlarına maske bırakıldığını anlatan Ata, şunları kaydetti:
'Marketlerde, pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, maske talebinde ciddi artış oldu. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için günlük maske üretim ve dağıtım planımızı oluşturduk. İlçe devlet hastanemize ve Kaymakamlığımıza günlük maskelerini ulaştırıyoruz. Pazar yerlerinde de düzenli maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında maske bulmakta zorlanan vatandaşlarımızın da ihtiyacını muhtarlarımız aracılığıyla sağlamış oluyoruz."
Çorlu'da koronavirüsle mücadele çalışmaları
Çorlu Belediyesi, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalarda 3 bini aşkın dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 180 bin litrelik dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildiğini belirten Sarıkurt, şöyle devam etti:
"Konteyner temizliği kapsamında 525 kilogram yıkama deterjanı kullanılırken, ekiplerimize çalışmalar sırasında tek kullanımlık iş tulumu ve N149 maskeler dağıtılarak güvenli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlandı. İşe giriş çıkışlarında dezenfeksiyon tünellerinden geçtikten sonra ateşleri ölçüldü. Halkımızın sağlığı önceliğimiz. Semt pazarlarımızı açılışından önce ve kapanışından sonra düzenli temizliyor ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyoruz."
Ergene Belediyesinin maske üretimi
Ergene Belediyesi, Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında kurulan atölyede üretilen maskeler, mahalle muhtarlıklarına teslim edilmeye başlandı.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Ürettikleri maskeleri mahalle muhtarlıklarına dağıtmaya başladıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Maskeleri Sağlık, Yeşiltepe ve Ulaş mahalle muhtarlıkları dışında kalan tüm mahalle muhtarlarına teslim etmeye başladık. Nüfus yoğunluğunun yaşandığı bu üç mahallede Yeşiltepe ve Sağlık mahallesinde ikamet eden vatandaşlar Ergene Kültür Merkezinden, Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar da Ulaş Mahallesi'ndeki belediye binasından maske alabilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaraereğlisi, Ergene, Güncel
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