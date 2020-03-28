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Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanıp, valilik iznine bağlanmasının ardından Tekirdağ Otogarı'ndan otobüsler son seferlerine çıktı.

28.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:25
Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanıp, valilik iznine bağlanmasının ardından Tekirdağ Otogarı'ndan otobüsler son seferlerine çıktı. Tekirdağ giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri de seyahat edenleri, alınan önlemle ilgili bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Tekirdağ Otogarı'ndan son otobüsler saat 17.00'de son seferlerine çıktı. Otogarda görev alan polis ekiplerinin nezaretinde, Tekirdağ'dan, İstanbul, Çanakkale, Edirne ve farklı illere gidecek otobüsler, içindeki yolcu adetleri, oturma düzenleri ve yolcu bilgileri tek tek incelendi.

Otogarda gelecek yakının bekleyen Fatih Erge, "Bu yapılan seferlerin son olduğunu duyduk. Sakarya'da bir öğrenci yakınımız var. Orada bir yurtta kalıyordu. Yurt kapanmış bu nedenle o yasak başlamadan yola çıktı. Ben de onu karşılamaya geldim" dedi.

Otobüs firması yetkilisi Mesut Altunhan, "Şu an itibari ile yasaklar başladı. Gördüğünü gibi son aracımızı da gönderiyoruz. Artık dönüşleri valilik iznine bağlı olacak. Şu anda yolda gelen ve giden araçlarımız var. Varışlar tamamlandığın da son servisleri olacak. Bittikten sonra biz hazır da birkaç aracımızı bekleteceğiz. İhtiyaç halinde hazırız. Valilik nasıl uygun görüyor ise ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Sıtkı Ayhan ise Tekirdağ'dan son otobüs ile İstanbul'a hareket edeceğini, oradan da kardeşi ile Van'a özel araçları ile gideceğini söyledi.

KENT GİRİŞİNDE ÖNLEM ALINDI

Tekirdağ giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.Görevliler, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ve minibüsleri durdurup, trafik yönünden kontrollerini yaptıktan sonra koronavirüsle ilgili alınan önlemleri anlatarak, uyarılarda bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel

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