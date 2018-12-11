Tekirdağ'dan Vanlı Öğrencilere Hediye Paketi

Tekirdağ
'da bulunan bir okulda "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında "Bir Hediye Arkadaşın Olmalı" sloganıyla ile hazırlanan hediye paketleri, Van
'ın Erciş
ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunu ziyaret etti. Okulda "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında "Bir Hediye Arkadaşın Olmalı" sloganıyla hazırlanan hediye paketleri Van'ın Erciş ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildiler.
Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ulusan, okul ziyaretinin ardından Süleymanpaşa
Şehit Piyade Ercan Ay
İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. - TEKİRDAĞ
Van,Tekirdağ
11 Aralık 2018 Salı 09:26