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Tekirdağ devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım

Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakımTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Devlet Hastanesi'nde yatan hastaların usta eğitimciler tarafından kişisel manikür, pedikür, tırnak bakımları ve saç bakım ve kesimleri yapılarak, moral veriliyor.

08.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:56
Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım
'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Devlet Hastanesi'nde yatan hastaların usta eğitimciler tarafından kişisel manikür, pedikür, tırnak bakımları ve saç bakım ve kesimleri yapılarak, moral veriliyor.
Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak, yatan hastaların motivasyonlarını yüksek tutmak için kişisel bakımlarını yapıyor. 15 yataklı hastanede yatan hastalara Halk Eğitim Merkezi Kişisel Bakım Bölümü görevlileri tarafından, manikür, pedikür, tırnak ve saç bakımları yapılarak, saçları kesiliyor. Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi sorumlusu Fatma Aygör, uygulamanın hastalar üzerinde büyük motivasyon bıraktığını söyledi. Aygör, Kurumumuz Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi olarak yatan hastalarımızın memnuniyeti için toplamı kattıkları değer için annelerimize, kadınlarımıza kurumumuz ve Halk Eğitim Merkezi'nin bir proje kapsamında hastalarımıza kişisel bakım uygulamaları yapılmaktadır. Bunları manikür, pedikür, saç bakımları, saç kesimleri usta öğreticileri tarafından gerçekleştiriliyor dedi.
'BÜYÜK MUTLULUKLA YAPIYORUM'
Marmara Ereğlisi Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici güzellik uzmanı Çiğdem Göker, hastalara hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bu uygulama yatan hastalar için mutluluk verici bir şey. Burada hastalarımızın saç kesimi, manikür, pedikürlerini saç bakımlarını mutluluk ile yapıyorum. Gerçekten buraya her geldiğimde onlar ile hem sohbet ediyor hem de onların bakımlarını gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum diye konuştu.
Hastanede tedavi gören Memnune Cebeci, uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, Ben bu hastaneye komada geldim. Doktorlara, hemşirelere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bakım yapıyorlar çok memnun oldum dedi.
Tekirdağ devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım

Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA


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